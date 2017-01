PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Zentralbank will Kreisen zufolge die Kreditvergabe im Land herunterfahren. Die Banken seien angewiesen worden, die Vergabe von neuen Krediten im ersten Quartal des laufenden Jahres streng zu kontrollieren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Die Maßnahme ziele vor allem auf Hypotheken-Darlehen, um den Anstieg bei den Immobilienpreisen einzudämmen.

In China gehört die Furcht vor einer Immobilienblase zu den größten Sorgen von Ökonomen mit Blick auf die Entwicklung der Wirtschaft. Die Regierung steuert mit Regulierungen gegen. Jüngste Daten zur Entwicklung der Häuserpreise in Metropolen zeigten aber keine Entwarnung, dennoch erste Zeichen einer Abkühlung. Nach Ansicht von Experten werde es aber noch Zeit brauchen, wahrscheinlich mehrere Monate, bis sich die Lage an den teils überhitzten Immobilienmärkten wieder beruhigt./stk/zb/fbr

AXC0021 2017-01-26/07:05