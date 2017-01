Guten Morgen,

der DAX konnte am Vortag nach oben ausbrechen und direkt 11.800 Punkte anlaufen. Der Monatschart zeigt die Lage deutlich. Der Leitindex notiert direkt am Bollingerband. In diesem Bereich wird oft ein Verlaufshoch vor einer längeren Korrektur gebildet. Kommt es aber zu einer Übertreibung wie im Frühjahr 2015 (nicht präferiert) sind Kurse über 12.000 Punkte möglich. Alles langfristige Short-Möglichkeiten....

Das aktuelle DAX-Niveau bietet hervorragende, allerdings langfristige Short-Möglichkeiten. Klar ist, der DAX ist in einer Übertreibung. Das kann noch eine Weile weiter hoch gehen. Aber der DAX wird auch wieder zurückkommen.

Nur mal ein kleiner Hinweis: Der Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash Ende 1999 bei rund 44 Punkten. Das waren auch die einzigen beiden Hochs seit über 100 Jahren, wo der Shiller P/E höher stand als aktuell. Ist das also die Zeit um strong Long zu gehen? Eher nicht.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

DAX bei 11.806 Punkten, vorbörslich bei 11.818 Punkten.

DAX könnte direkt Kurs auf 11.900 Punkte nehmen.

Auf aktuellem Kursniveau bieten sich langfristige Short-Positionen an. Diese können über 11.900 Punkten wieder mit Longs abgesichert werden (Hedge).

Shiller P/E liegt bei 28,7 Punkten! Langfristiger Durchschnitt bei 17 Punkten. Im September 1929 lag der bei etwa 33 Punkten. Vor dem Millennum-Crash bei 44 Punkten.

Historische Saisonalität

In US-Nachwahljahren (DAX): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

In US-Nachwahljahren (Dow Jones): Seitwärts bis Ende Januar, ab Ende Januar bis Ende Februar nachgebend.

Börsenindikator (Januar)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Der DAX notiert im starken Widerstandsbereich im Monatschart (Fibo-Fächer, Bollinger-Band, Trendkanalbegrenzung). Der Index kann noch etwas steigen (etwa 11.800 Punkte), sollte dann aber eine längere Korrektur bis 10.800 Punkte einleiten.

Sentiment

DAX (Woche 04)

Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, deutet auf ...

