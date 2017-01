The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.01.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A11P8U0 SAARLAND LSA R.1 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQC44 HESSEN SCHA.17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4T9F0 DZ BANK IS.A714 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0J4Z7 DEKA STUFENZINS ANL 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CF2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DR47 LBBW DL MTN OPF 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000NLB87G7 NORDLB 3 PH.BD. 7/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BD0XH204 TREASURY STK 2057 BD00 BON GBP N

CA XFRA SE0009579733 VOLVOFIN.BK 17-21 FLR MTN BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1523974027 WORLD BK 16/20 MTN BD01 BON RUB N

CA XFRA XS1555090403 STE GENERALE 17/29FLR MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1558083652 EDP FIN. 17/23 MTN BD01 BON EUR N

CA 9KG XFRA US48669A1088 KEANE GROUP INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N