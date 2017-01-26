FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR
H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR
H7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,01 0.037 EUR