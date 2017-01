FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.01.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GGC XFRA US3700231034 GENL GRWT.PROP.NEW DL-,01

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A