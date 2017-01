Washington - Donald Trump macht mit seinem Versprechen ernst, die Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten zu verschärfen. Der US-Präsident erliess ein Dekret, mit dem der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko in die Wege geleitet werden soll. Die Grenzschutzbehörde will er personell aufstocken und sicherstellen, dass andere Länder illegal eingewanderte Menschen mit kriminellem Hintergrund zurücknehmen. Zudem erwägt der Republikaner offensichtlich einen Aufnahmestopp für syrische Flüchtlinge.

Die Mauer an der Grenze zu Mexiko war das zentrale Wahlkampfversprechen Trumps. Mit dem Erlass vom Mittwoch beauftragte er das Heimatschutzministerium, den Bau vorzubereiten. "Ein Staat ohne Grenzen ist kein Staat", sagte Trump bei einem Besuch des Ministeriums. Er werde sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten sich die Kontrolle über die Grenzen zurückholten.

"Mexiko glaubt nicht an Mauern"

Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto reagierte mit erneuter scharfer Kritik. "Mexiko glaubt nicht an Mauern", sagte er in einer Fernsehansprache am Mittwochabend (Ortszeit). "Ich habe es ein ums andere Mal gesagt: Mexiko wird nicht für die Mauer bezahlen." Mexikos Staatschef will sich in der kommenden Woche mit Trump treffen. Zunächst war am Mittwoch über eine ...

