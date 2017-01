SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 55,52 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 41 Cent auf 53,16 Dollar.

Eine breitangelegte Kauflaune an den internationalen Finanzmärkten habe auch die Ölpreise gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Dagegen konnte ein erneuter Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise nicht belasten. Am Vortag hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 2,8 Millionen Barrel gestiegen waren und damit stärker als von Experten erwartet./jkr/fbr

AXC0022 2017-01-26/07:21