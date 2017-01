HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): UmsatzentwicklungHOCHDORF Holding AG: Umsatz- und Absatzzahlen 201626.01.2017 / 07:00 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR---------------------------------------------------------------------------Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe: Umsatz- und Absatzzahlen 2016Umsatz trotz tiefem Milchpreis auf VorjahresniveauHochdorf, 26. Januar 2017 - Die HOCHDORF-Gruppe erzielte im abgelaufenenGeschäftsjahr einen Brutto-Verkaufserlös von CHF 550.9 Mio. Damit erzielteHOCHDORF trotz schwieriger Markt- und Milchpreisverhältnisse einen Umsatzauf Vorjahresniveau (CHF 551.2 Mio.). Das Unternehmen verarbeitete inseinen Werken 741.8 Mio. kg Milch, Molke und Permeat (-2.6%; VJ 761.2 Mio.kg). Das Volumen der verkauften Produkte reduzierte sich leicht auf 237'289Tonnen (-2.3%; VJ 242'821 Tonnen). Das operative Ergebnis wird im Bereichder im Halbjahresbericht prognostizierten EBIT-Marge erwartet.Die Werke der HOCHDORF-Gruppe verarbeiteten im abgelaufenen Geschäftsjahr741.8 Mio. kg Milch, Molke, Permeat, Rahm und Buttermilch (-2.6% ggü. VJ).Aufgrund der schwierigen Markt- und Milchpreissituation wurden in denausländischen Milchwerken deutlich weniger Flüssigkeiten angenommen undverarbeitet. In den Schweizer Werken hingegen wurden insgesamt 409.1 Mio.kg Milch, Molke und Milchpermeat verarbeitet. Dieser Wert liegt +5.2% überdem Vorjahreswert von 388.9 Mio. kg. Die Zunahme begründet sich zumgrössten Teil mit der deutlich grösseren Molkenmenge, welche im Werk Sulgenverarbeitet wurde (+44.9%).Die Gruppe verarbeitete weniger Flüssigmenge als im Vorjahr, was sich aufdie verkaufte Produktmenge auswirkt. Sie reduzierte sich um -2.3% auf237'289 Tonnen (VJ 242'821 Tonnen).Brutto-Verkaufserlös auf VorjahresniveauDer Brutto-Verkaufserlös der HOCHDORF-Gruppe bewegt sich mit CHF 550.9 Mio.auf dem Vorjahresniveau von CHF 551.2 Mio. «Damit liegt der Brutto-Verkaufserlös innerhalb der im Halbjahresbericht angekündigten Bandbreitevon CHF 540 bis 580 Mio.», erklärt CEO Dr. Thomas Eisenring. NegativeAuswirkungen auf den Umsatz hatten die ganzjährig tiefen Milchpreise mitentsprechend tieferen Produktpreisen im Bereich Dairy Ingredients. Einenpositiven Umsatzeinfluss hatte die höhere Verkaufsmenge im GeschäftsbereichBaby Care.Deutlich höhere Ertragswerte erwartetDie Massnahmen zur Steigerung der Effizienz und die angepasste Strategiewirken sich positiv auf das operative Resultat aus. «Der eingeschlagene Wegist richtig und wir rechnen trotz des anspruchsvollen Marktumfeldes imBereich Dairy Ingredients mit einem gruppenweiten EBIT im Bereich der imHalbjahresbericht angekündigten prozentualen EBIT-Bandbreite von 4.0 bis4.2%», erklärt Dr. Thomas Eisenring. Damit wird die HOCHDORF-Gruppe trotzschwieriger Marktumstände gute Ertragszahlen präsentieren können.Das vollständige Unternehmensergebnis 2016 wird am 13. März 2017publiziert.---------------------------------------------------------------------------Ende der Ad-hoc-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2016 einenkonsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 550.9 Mio. Sie ist eines derführenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per31.12.2016 über 620 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch,Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren.Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- undDetailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktienwerden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).---------------------------------------------------------------------------