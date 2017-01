lastminute.com group ernennt neuen Finanzchef

Amsterdam / Chiasso, 26. Januar 2017 - (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/), ein führender europäischer Online-Anbieter für Reisen und Freizeit, gab heute bekannt, dass Stefano Biffi, zuvor Chief Financial Officer bei Mediamarket S.p.A., der Geschäftsleitung per 30. Januar 2017 als stellvertretender CFO beitreten wird.

Der aktuelle Finanzchef Francesco Guidotti wird das Unternehmen verlassen, um neue berufliche Aktivitäten zu verfolgen. Bis zur Bekanntgabe des Jahresergebnisses 2016 Mitte März wird Francesco Guidotti weiterhin das Unternehmen unterstützen, um einen reibungslosen und effizienten Übergang zu gewährleisten und Stefano Biffi wird dann die Leitung der Finanzabteilung übernehmen.

Stefano Biffi verfügt über 20 Jahre Finanz- und Geschäftserfahrung. Er stösst zu (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/) nach einer erfolgreichen Karriere bei Mediamarket S.p.A., einer italienischen Firma der Media-Saturn-Holding GmbH. Die Gruppe ist in Europa führend für elektronische Gebrauchsgüter und vereinigt die drei Marken Media Markt, Saturn und redcoon unter einem Dach. Stefano Biffi verfügt über einen Abschluss in Betriebswirtschaft an der L. Bocconi Universität in Milano und einen Executive Master in Strategic Business an der Business School INSEAD Fontainebleau. Er wirkte als CEO, CFO und Country Manager in verschiedenen Gesellschaften in Italien, unter anderen für IKEA S.p.A.

Fabio Cannavale, Chief Executive Officer, sagte: «Francesco hat während seiner Tätigkeit bei (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/) einen wesentlichen Beitrag für eine konsistente Finanzberichterstattung und Planung geleistet. Im Namen des Verwaltungsrates danke ich ihm für seine wertvolle Arbeit und wünsche ihm viel Erfolg in der Zukunft. Ich freue mich, Stefano Biffi willkommen zu heissen. Sein breiter Erfahrungsschatz, kombiniert mit einer starken Persönlichkeit und einer Haltung, die ganz auf die Werte der Gruppe ausgerichtet ist, ergänzen sich mit unseren langfristigen Wachstumszielen. Wir beginnen eine weitere, spannende Phase der Entwicklung unseres Unternehmens, zu der Stefano einen wichtigen Beitrag leisten wird.»

Über (lastminute.com group: http://www.group.lastminute.com/)

(lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/) gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Online-Reisegeschäft und steuert ein Portfolio bekannter Marken wie (lastminute.com: http://lastminute.com), Bravofly, Rumbo, Volagratis und Jetcost. Jeden Monat erreicht die Gruppe via ihre Websites und mobilen Apps (in 17 Sprachen und 40 Ländern) 43 Millionen User, die hier ihre Reise- und Freizeiterlebnisse suchen und buchen. Die Mission von (lastminute.com group: http://www.lastminutegroup.com/) ist es, als inspirierendes Reiseunternehmen das Leben von Reisenden durch intelligente Technologie und innovative Inhalte zu bereichern, wann immer gewünscht. (lastminute.com NV: http://www.group.lastminute.com/) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

