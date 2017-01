Zürich - «WOMEN: New Portraits», eine Ausstellung mit den jüngsten Auftragsfotografien der berühmten Fotografin Annie Leibovitz, wird am 28. Januar 2017 im ewz-Unterwerk Selnau in Zürich für das Publikum eröffnet - die letzte Station der Ausstellung, die weltweit in insgesamt zehn Städten zu sehen war.

Die neuen Arbeiten der Künstlerin sind die Fortsetzung eines Projekts, das vor über siebzehn Jahren mit der 1999 veröffentlichten Fotoserie «Women» begann, die bis heute zu ihren beliebtesten Arbeiten zählt. Das ursprüngliche Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Susan Sontag, die es als «ein noch in Arbeit befindliches, unvollendetes Werk» bezeichnete. Die neuen Porträts zeigen Frauen, die in Bereichen wie Kunst, Musik, Wirtschaft, Politik, Literatur und Philanthropie Ausserordentliches leisten. Neben den neuen Aufnahmen zeigt die Ausstellung auch Auszüge aus der ursprünglichen Fotoreihe und weitere seit damals entstandene und bisher unveröffentlichte Bilder.

Annie Leibovitz dazu: «Als ich bei UBS im Hinblick auf eine Aktualisierung des Projekts WOMEN anfragte, gab es kein Zögern. UBS sagte «das machen wir» und leistet seitdem in jeder Hinsicht Ausserordentliches. Es ist so ein grosses und facettenreiches Unterfangen - als ob man mich bitten würde, hinauszugehen und den Ozean zu fotografieren.»

Martin Blessing, President Personal & Corporate Banking und President UBS Switzerland, kommentiert: «Die Partnerschaft mit Annie Leibovitz in diesem weltumspannenden Projekt war ein grosser Erfolg. Die Rückmeldungen von Kunden und Publikum, die die Ausstellung in London, Mailand, Hong Kong, New York und anderen Städten besuchten, waren durchwegs positiv. Es freut mich, dass das Projekt hier in Zürich einen würdigen Abschluss findet. Und wir hoffen, dass möglichst viele Besucher sich von den hier gezeigten Werken inspirieren lassen.»

Kostenloses Vermittlungsprogramm

Passend zum Stellenwert, den UBS der Bildung einräumt, wird die Ausstellung von einem kostenlosen Vermittlungsprogramm begleitet. Im Rahmen der globalen Ausstellungstour fanden weltweit über 200 Events statt, die in Zusammenarbeit mit 28 Universitäten, zehn führenden Kulturorganisationen und über 150 Frauenrechtsorganisationen durchgeführt wurden. Die Programme in Zürich umfassen unter anderem einen Workshop mit Fotografie-Studenten ...

