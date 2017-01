LONDON (dpa-AFX) - In Großbritannien haben die Autohersteller ihre Investitionszusagen wegen des Brexit deutlich heruntergefahren. 2016 sei das Volumen der angekündigten Investitionen um ein Drittel auf 1,66 Milliarden Pfund eingebrochen, teilte der britische Autoverband SMMT am Donnerstag in London mit. Verbandschef Mike Hawes warnte deshalb vor zu eiligen Handelsabkommen im Zusammenhang mit dem geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU. Dies könnte zu unreparierbaren Schäden für die britische Autoindustrie führen.

Im vergangenen Jahr war von den Brexit-Folgen noch wenig zu spüren - im Gegenteil. Die Produktion stieg im Land um 8,5 Prozent auf 1,72 Millionen Autos und damit auf den höchsten Stand seit 17 Jahren. Allerdings hat sich das Wachstum im zweiten Halbjahr schon merklich abgeschwächt. Die einst so stolze britische Autoindustrie mit Herstellern wie Jaguar, Rolls-Royce oder Rover ist längst größtenteils in ausländischer Hand.

Größter Hersteller des Landes ist Jaguar Land Rover, der inzwischen dem indischen Autokonzern Tata Motors gehört. Dieser produzierte im vergangenen Jahr auf der Insel 544 000 Autos und damit rund elf Prozent mehr. Die Produktion von Autos der Marke Mini, die zum deutschen BMW -Konzern gehört, legte um rund fünf Prozent auf knapp 211 000 Stück zu./zb/men/stb

