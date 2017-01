FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Der Dax dürfte seine Kursrally am Donnerstag zunächst fortsetzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt weitere 0,47 Prozent höher auf 11 861 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax seine Lethargie aufgegeben und 1,8 Prozent gewonnen.

USA: - AUFWÄRTS - Historischer Tag an der New Yorker Börse: Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch erstmals die Marke von 20 000 Punkten erobert und sie bis zum Handelsschluss deutlich hinter sich gelassen. Nachdem der wichtigste US-Börsenindex gleich nach der Eröffnung die runde Zahl übersprungen hatte, kletterte er zunächst zügig weiter bis auf 20 082,00 Punkte. Mit einem Kursgewinn von 0,78 Prozent auf 20 068,51 Punkte ging es für den Dow dann in den Feierabend.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Mit Rückendwind von der Wall Street ging es auch für die asiatischen Börsen am Donnerstagmorgen bergauf. Die Aussicht auf Konjunkturprogramme der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump befeuert die Kurse. Die Zuversicht der Anleger ist so groß, dass sie sich in Japan auch durch einen festeren Yen nicht trüben lässt. Der Nikkei legte zu, auch in China ging es hoch.

DAX 11.806,05 1,82% XDAX 11.822,05 1,64% EuroSTOXX 50 3.326,15 1,36% Stoxx50 3.037,06 1,45% DJIA 20.068,51 0,78% S&P 500 2.298,37 0,80% NASDAQ 100 5.151,47 0,99% Nikkei 225 19.402,39 +1,8%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ABWÄRTS - Die Kurse von Anleihen standen am Mittwoch unter Druck - woran selbst ein schwach ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex nichts ändern konnte. Gegen die positive Stimmung an den Aktienmärkten infolge der jüngsten Aussagen des neuen US-Präsidenten Donald Trump hätten es die Anleihenmärkte im Moment schwer, so Experte Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstag. Er rechnet damit, dass der Bund-Future mit Verlusten in den Tag starten dürfte und sieht die Handelsspanne zwischen 160,80 und 162,45.

^ Bund-Future 161,59 -0,62%

DEVISEN: - STABIL - Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen nur wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,0756 Euro und damit nur wenig mehr als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0743 (Dienstag: 1,0748) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,9308 (0,9304) Euro.

(Alle Kurse 7:09 Uhr) Euro/USD 1,0756 0,04% USD/Yen 113,39 0,16% Euro/Yen 121,97 0,19%

ROHÖL - AUFWÄRTS - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 55,52 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 41 Cent auf 53,16 Dollar.

