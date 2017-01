NEW BRUNSWICK/ALLSCHWIL (dpa-AFX) - Das Schweizer Biotechunternehmen Actelion und der US-Konsumgüter- und Pharmariese Johnson & Johnson (J&J) sind sich nun doch handelseinig geworden. Für 30 Milliarden US-Dollar wollen die Amerikaner Actelion übernehmen, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Medikamentenforschung und -entwicklung soll im Anschluss ausgelagert und als separate Firma an die Schweizer Börse gebracht werden.

Die Actelion-Anteilseigner sollen 280 Dollar für jede ihre Aktien erhalten. Zusätzlich gibt es je eine Aktie als Sachdividende der neuen Firma, an der J&J 16 Prozent halten wird, mit der Option den Anteil weiter auszubauen. Bedingung für die Übernahme ist, dass J&J mindestens 67 Prozent der Actelion-Anteile angedient bekommt. Der Konzern hofft, im Anschluss an alle erforderlichen Genehmigungen, die Transaktion bis zum Sommer abschließen zu können.

J&J und Actelion sprachen schon seit längerem über einen Zusammenschluss, zwischenzeitlich war der US-Konzern aber ausgestiegen, weil Actelion-Chef Jean-Paul Colzel das Unternehmen nicht komplett verkaufen wollte. Andere Mitspieler traten auf den Plan, kurz vor Weihnachten kehrte J&J dann an den Verhandlungstisch zurück./she/stb

ISIN US4781601046 CH0010532478

