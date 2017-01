Der berühmteste Aktienindex der Welt wurde erstmals am 26. Mai 1896 errechnet. Genau 40,94 Punkte betrug der Dow Jones Industrial Average an diesem Tag. Fast 121 Jahre später, am 25. Januar 2017, erreichte der Index zum ersten Mal die Marke von 20.000. Aber für Foolische Anleger ist das noch lange kein Grund, etwas an ihrer Anlagestrategie zu ändern.

Großer Sprung zum Jahresende

Ähnlich wie der DAX lief auch der Dow Jones lange Zeit seitwärts. Von Mitte März 2016 bis Anfang November schwankte das Börsenbarometer zwischen 17.500 und 18.500 Punkten. Erst die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten änderte dies. Die Hoffnung ...

