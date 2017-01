Linkssozialist Hamon geht nach der letzten Debatte als Favorit in die Vorwahl der französischen Linken. Ex-Premier Valls ließ die Gelegenheit verstreichen, zu punkten. Der Linksliberale Macron kann sich freuen.

Zum letzten Mal standen sich am Mittwochabend Manuel Valls, früherer Premierminister Frankreichs, und sein Ex-Minister Benoît Hamon gegenüber. Beide wollen die Sozialisten bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai vertreten, doch sie verbindet wenig bis nichts. "Es geht nicht nur um schöne Träume, sondern auch um unsere Glaubwürdigkeit - was Benoît vorschlägt, ist einfach illusorisch", tadelte Valls seinen Kontrahenten. Der profiliert sich als Anwalt einer "neuen Solidarität", die sich vor allem in kürzerer Arbeitszeit und einem bedingungslosen Grundeinkommen für alle Franzosen über 18 Jahren ausdrücken soll.

Valls Vorwurf, Hamon vertrete Illusionen, war auch schon der Höhepunkt der Auseinandersetzung. Man hatte erwartet, die gut zweistündige Debatte würde hart und unversöhnlich ausfallen. Denn nach der ersten Runde liegt Valls mit 31 Prozent deutlich hinter Hamon, der auf 36 Prozent kommt und sich zudem der Unterstützung des drittplatzierten Arnaud Montebourg sicher sein kann.

Der frühere Premier hätte also allen Grund gehabt, bei dem Rededuell die Entscheidung zu suchen. Doch er optierte lieber für eine sanfte Linie, sagte mehrfach "hier stimme ich mit Benoît überein" ...

