Die Stromerzeugung in der EU ist 2016 deutlich klimafreundlicher geworden: Der CO2-Ausstoß aller Kraftwerke sank um 4,5 Prozent. Der Hauptgrund liegt im vermehrten Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung zu Lasten der Kohleverstromung, insbesondere im UK, teilweise auch in Italien, den Niederlanden, Deutschland und in Griechenland. Die Ergebnisse stammen aus der aktuellen Bestandsaufnahme "Energy Transition in the Power Sector in Europe: State of Affairs in 2016", die von Agora Energiewende und dem britischen Think Tank Sandbag erarbeitet wurde.

