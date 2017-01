Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

TAGESTHEMA

Die britische Regierung will am Donnerstag ihren Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament einbringen. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May bestätigte laut AFP entsprechende Medienberichte. Das Oberste Gericht hatte entschieden, dass das Parlament über den Antrag auf den EU-Austritt abstimmen muss, bevor die Brexit-Verhandlungen beginnen können. May kündigte im Unterhaus an, die Pläne detailliert offenzulegen und eine umfassende Parlamentsdebatte zu ermöglichen. Das Parlament hatte im Dezember Mays Zeitplan gebilligt, bis Ende März nach Artikel 50 des EU-Vertrags den Austritt aus der EU zu beantragen. Im Gegenzug verlangten die Abgeordneten mehr Informationen über die Pläne der Premierministerin. Diese legte ihre Brexit-Pläne in einer Grundsatzrede am 17. Januar dar. Zur Austrittserklärung befragen wollte sie das Parlament aber nicht. Aber das Oberste Gericht stellte den Start der Brexit-Verhandlungen aber unter Parlamentsvorbehalt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz

07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q

08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis

12:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q

12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 4Q

12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,0 Punkte zuvor: 9,9 Punkte -GB 10:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,9 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Dezember 2018 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit September 2032 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.298,00 0,18 Nikkei-225 19.402,39 1,81 Schanghai-Composite 3.156,16 0,21 DAX 11.806,05 +1,82% DAX-Future 11.823,00 +1,65% XDAX 11.822,05 +1,64% MDAX 22.845,24 +0,59% TecDAX 1.847,43 +0,88% EuroStoxx50 3.326,15 +1,36% Stoxx50 3.037,06 +1,45% Dow-Jones 20.068,51 +0,78% S&P-500-Index 2.298,37 +0,80% Nasdaq-Comp. 5.656,34 +0,99% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,59% -101

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler. Der Ausbruch habe viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Sie hätten bei deutlich niedrigeren Kursen einsteigen wollen. Nun müssten sie auf den fahrenden Zug aufspringen und das werde den Markt weiter antreiben, heißt es. Der Markt setzt nun wieder auf Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme in den USA. "Der Trump-Trade ist wieder intakt", so ein Analyst. Der neue Präsident hat nun umstrittene Öl-Pipelines genehmigt und will eine Mauer zu Mexiko bauen. Nun warte der Markt auf Steuervorschläge, so Händler. Der Dow hat die 20.000er Marke überwunden, die US-Index-Futures und die asiatischen Börsen ziehen weiter an und vom seitwärts tendierenden Devisenmarkt kommt genauso wenig Störfeuer wie von den Rohstoffen. Im Euro-Stoxx-50 ist laut Händlern ein weiterer Test des bisherigen Jahreshochs bei 3.334 Punkten zu erwarten.

Fest - Die guten US-Vorgaben mit neuen Rekordständen und am Mittwoch weiter kletternde US-Indizes, der Dow-Jones-Index sprang erstmals über 20.000 Punkte - beflügelten. Der überraschend gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex trübte die Stimmung nicht, der Markt schloss sich dem Konjunkturoptimismus in den USA an. Santander legten nach guten Geschäftszahlen um 4 Prozent zu. Im Schnitt gewannen Bankenwerte 3 Prozent, sie profitierten von gestiegenen Anleiherenditen und der Spekulation auf eine weltweit anziehende Konjunktur. Licht und Schatten gab es bei den Geschäftszahlen von Novartis. Letztlich verhalf der Rückkauf von Aktien der Aktie zu einem Plus von 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern will überdies sein Sorgenkind, die Augensparte Alcon, unter die Lupe nehmen. Ein überraschend guter Absatz bei Logitech trieb den Kurs um 15,5 Prozent nach oben. Zement- und Bauwerte legten im Schnitt um 1,6 Prozent zu. Die Aussicht auf eine stärkere Konjunkturbelebung und der geplante US-Mauerbau an der Grenze zu Mexiko stützten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX stieg auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Größter Gewinner waren Deutsche Bank mit plus 5,8 Prozent. Die Bank dürfte nach Einschätzung aus dem Handel davon profitieren, dass in den USA die sogenannte Volcker-Regel gelockert werden soll und die Banken wieder stärker Eigenhandel betreiben dürfen. Auch die Konkretisierung der Pläne für einen Börsengang der Vermögensverwaltung schob die Aktie an, die aber auch vom allgemeinen Aufwärtstrend der Bankenaktien mitgezogen wurde. Im SDAX fielen Gerry Weber nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen um 4,7 Prozent. Dagegen sprangen Rocket Internet um knapp 8 Prozent nach oben. "An der Börse wird auf den Börsengang von Delivery Hero gesetzt", sagte ein Marktteilnehmer. Damit nähme Rocket nicht nur viel Geld ein, sondern gewönne auch viel Vertrauen unter Investoren.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% af 11.822 Punkte

Die Lufthansa-Aktie habe gegen den gut behaupteten Gesamttrend nachrichtenlos um 1 Prozent nachgegeben, hieß es. Kontron wurden 0,4 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehme hatte nach Xetra-Börsenschluss den Weggang des Finanzvorstands nach nur einem halben Jahr im Amt mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Rekordjagd - Geschafft: Der Dow-Jones-Index hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten erklommen. Rund um den Jahreswechsel war er daran mehrfach knapp gescheitert. Getragen von Konjunkturoptimismus und der Erwartung einer wirtschaftsfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten ließ der Dow die psychologisch wichtige Marke deutlich hinter sich. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite erklommen neue Allzeithochs. Händler verwiesen auf erste wirtschaftsfreundliche Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Trump, der am Vortag die Wiederaufnahme zweier Pipeline-Projekte genehmigt hatte. Trump mache offenbar ernst mit seinen im Wahlkampf angekündigten Infrastruktur- und Konjunkturmaßnahmen, hieß es. Dazu passte auch, dass Trump den angekündigten Bau einer Mauer zu Mexiko anordnete. Treibstoff auf dem Weg nach oben für den Dow kam vor allem von Schwergewichten wie den Bankenaktien Goldman Sachs und JPM, von Apple und vor allem von Boeing. Boeing übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Die Aktie stieg um 4,2 Prozent. Die als sehr zyklisch geltende Aktie von Caterpillar gewann 2 Prozent. Insgesamt führten die zyklischen Branchen Bankenwesen und Automobilbau die Gewinnerliste an. Seagate schossen um 14 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte einen 80-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet.

Mit der Stärke der Aktienmärkte schwand das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Staatsanleihen waren nicht gefragt. Stark fallende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um gut 5 Basispunkte auf 2,52 Prozent steigen. Eine wachsende US-Wirtschaft dürfte sich auch in einer steigenden Inflation niederschlagen, die wiederum die US-Notenbanker mit Zinserhöhungen auf den Plan rufen dürften, so die Überlegung dahinter.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0741 -0,1% 1,0751 1,0734 EUR/JPY 122,07 +0,2% 121,82 122,16 EUR/CHF 1,0743 +0,0% 1,0742 1,0736 GBP/EUR 1,1774 +0,0% 1,1754 1,1738 USD/JPY 113,65 +0,3% 113,33 113,82 GBP/USD 1,2645 +0,1% 1,2636 1,2598

