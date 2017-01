DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

TAGESTHEMA

Die britische Regierung will am Donnerstag ihren Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament einbringen. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May bestätigte laut AFP entsprechende Medienberichte. Das Oberste Gericht hatte entschieden, dass das Parlament über den Antrag auf den EU-Austritt abstimmen muss, bevor die Brexit-Verhandlungen beginnen können. May kündigte im Unterhaus an, die Pläne detailliert offenzulegen und eine umfassende Parlamentsdebatte zu ermöglichen. Das Parlament hatte im Dezember Mays Zeitplan gebilligt, bis Ende März nach Artikel 50 des EU-Vertrags den Austritt aus der EU zu beantragen. Im Gegenzug verlangten die Abgeordneten mehr Informationen über die Pläne der Premierministerin. Diese legte ihre Brexit-Pläne in einer Grundsatzrede am 17. Januar dar. Zur Austrittserklärung befragen wollte sie das Parlament aber nicht. Aber das Oberste Gericht stellte den Start der Brexit-Verhandlungen aber unter Parlamentsvorbehalt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz

07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q

08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis

12:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q

12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 4Q

12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q

13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA

22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q

22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,0 Punkte zuvor: 9,9 Punkte -GB 10:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj -US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,9 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Dezember 2018 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,25-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit September 2032 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.298,00 0,18 Nikkei-225 19.402,39 1,81 Schanghai-Composite 3.156,16 0,21 DAX 11.806,05 +1,82% DAX-Future 11.823,00 +1,65% XDAX 11.822,05 +1,64% MDAX 22.845,24 +0,59% TecDAX 1.847,43 +0,88% EuroStoxx50 3.326,15 +1,36% Stoxx50 3.037,06 +1,45% Dow-Jones 20.068,51 +0,78% S&P-500-Index 2.298,37 +0,80% Nasdaq-Comp. 5.656,34 +0,99% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,59% -101

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den Aktienmärkten rechnen Händler. Der Ausbruch habe viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt. Sie hätten bei deutlich niedrigeren Kursen einsteigen wollen. Nun müssten sie auf den fahrenden Zug aufspringen und das werde den Markt weiter antreiben, heißt es. Der Markt setzt nun wieder auf Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme in den USA. "Der Trump-Trade ist wieder intakt", so ein Analyst. Der neue Präsident hat nun umstrittene Öl-Pipelines genehmigt und will eine Mauer zu Mexiko bauen. Nun warte der Markt auf Steuervorschläge, so Händler. Der Dow hat die 20.000er Marke überwunden, die US-Index-Futures und die asiatischen Börsen ziehen weiter an und vom seitwärts tendierenden Devisenmarkt kommt genauso wenig Störfeuer wie von den Rohstoffen. Im Euro-Stoxx-50 ist laut Händlern ein weiterer Test des bisherigen Jahreshochs bei 3.334 Punkten zu erwarten.

Fest - Die guten US-Vorgaben mit neuen Rekordständen und am Mittwoch weiter kletternde US-Indizes, der Dow-Jones-Index sprang erstmals über 20.000 Punkte - beflügelten. Der überraschend gesunkene ifo-Geschäftsklimaindex trübte die Stimmung nicht, der Markt schloss sich dem Konjunkturoptimismus in den USA an. Santander legten nach guten Geschäftszahlen um 4 Prozent zu. Im Schnitt gewannen Bankenwerte 3 Prozent, sie profitierten von gestiegenen Anleiherenditen und der Spekulation auf eine weltweit anziehende Konjunktur. Licht und Schatten gab es bei den Geschäftszahlen von Novartis. Letztlich verhalf der Rückkauf von Aktien der Aktie zu einem Plus von 2,4 Prozent. Der Pharmakonzern will überdies sein Sorgenkind, die Augensparte Alcon, unter die Lupe nehmen. Ein überraschend guter Absatz bei Logitech trieb den Kurs um 15,5 Prozent nach oben. Zement- und Bauwerte legten im Schnitt um 1,6 Prozent zu. Die Aussicht auf eine stärkere Konjunkturbelebung und der geplante US-Mauerbau an der Grenze zu Mexiko stützten.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX stieg auf den höchsten Stand in diesem Jahr. Größter Gewinner waren Deutsche Bank mit plus 5,8 Prozent. Die Bank dürfte nach Einschätzung aus dem Handel davon profitieren, dass in den USA die sogenannte Volcker-Regel gelockert werden soll und die Banken wieder stärker Eigenhandel betreiben dürfen. Auch die Konkretisierung der Pläne für einen Börsengang der Vermögensverwaltung schob die Aktie an, die aber auch vom allgemeinen Aufwärtstrend der Bankenaktien mitgezogen wurde. Im SDAX fielen Gerry Weber nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen um 4,7 Prozent. Dagegen sprangen Rocket Internet um knapp 8 Prozent nach oben. "An der Börse wird auf den Börsengang von Delivery Hero gesetzt", sagte ein Marktteilnehmer. Damit nähme Rocket nicht nur viel Geld ein, sondern gewönne auch viel Vertrauen unter Investoren.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,1% af 11.822 Punkte

Die Lufthansa-Aktie habe gegen den gut behaupteten Gesamttrend nachrichtenlos um 1 Prozent nachgegeben, hieß es. Kontron wurden 0,4 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehme hatte nach Xetra-Börsenschluss den Weggang des Finanzvorstands nach nur einem halben Jahr im Amt mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Rekordjagd - Geschafft: Der Dow-Jones-Index hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten erklommen. Rund um den Jahreswechsel war er daran mehrfach knapp gescheitert. Getragen von Konjunkturoptimismus und der Erwartung einer wirtschaftsfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten ließ der Dow die psychologisch wichtige Marke deutlich hinter sich. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite erklommen neue Allzeithochs. Händler verwiesen auf erste wirtschaftsfreundliche Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Trump, der am Vortag die Wiederaufnahme zweier Pipeline-Projekte genehmigt hatte. Trump mache offenbar ernst mit seinen im Wahlkampf angekündigten Infrastruktur- und Konjunkturmaßnahmen, hieß es. Dazu passte auch, dass Trump den angekündigten Bau einer Mauer zu Mexiko anordnete. Treibstoff auf dem Weg nach oben für den Dow kam vor allem von Schwergewichten wie den Bankenaktien Goldman Sachs und JPM, von Apple und vor allem von Boeing. Boeing übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Die Aktie stieg um 4,2 Prozent. Die als sehr zyklisch geltende Aktie von Caterpillar gewann 2 Prozent. Insgesamt führten die zyklischen Branchen Bankenwesen und Automobilbau die Gewinnerliste an. Seagate schossen um 14 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte einen 80-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet.

Mit der Stärke der Aktienmärkte schwand das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Staatsanleihen waren nicht gefragt. Stark fallende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um gut 5 Basispunkte auf 2,52 Prozent steigen. Eine wachsende US-Wirtschaft dürfte sich auch in einer steigenden Inflation niederschlagen, die wiederum die US-Notenbanker mit Zinserhöhungen auf den Plan rufen dürften, so die Überlegung dahinter.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.30 Uhr EUR/USD 1,0741 -0,1% 1,0751 1,0734 EUR/JPY 122,07 +0,2% 121,82 122,16 EUR/CHF 1,0743 +0,0% 1,0742 1,0736 GBP/EUR 1,1774 +0,0% 1,1754 1,1738 USD/JPY 113,65 +0,3% 113,33 113,82 GBP/USD 1,2645 +0,1% 1,2636 1,2598

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 01:40 ET (06:40 GMT)

Der Dollar zeigte sich vom Konjunkturoptimismus an den Börsen und steigenden Zinsen wenig beeindruckt. Der Euro handelte zuletzt mit rund 1,0750 Dollar etwas höher als am Vortag. Immer mehr Marktteilnehmer glaubten wegen allmählich anziehender Inflation daran, dass auch die EZB aufgrund des besseren Umfelds bald allmählich ihre Anleihekäufe zurückfahren werde, hieß es. Der Dollar wiederum wurde von Befürchtungen gebremst, dass US-Präsident Trump sich abermals gegen einen starken Greenback aussprechen könnten. An anderer Stelle hieß es, der Dollar bewege sich derzeit in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite sorge die Trumpsche Politik via Steuersenkungen und Staatsausgaben für Konjunkturwachstum und stütze den Dollar, auf der anderen Seite schade seine auf Abschottung bedachte Grundhaltung der eigenen Währung.

Am Morgen verharrt der Wechselkurs des Euro zum US-Dollar in seiner zuletzt ausgebildeten Spanne. Laut Devisenanalyst Shinsuke Sato von Sumitomo Mitsui Banking liegen die Kanten dieser Spanne zwischen 1,07 und 1,08 Dollar. Solange es keine frischen Impulse gebe, dürfte sich daran kurzfristig nichts ändern. "Technisch betrachtet sieht es nach keiner klaren Richtung aus und der Wechselkurs dürfte weiterdümpeln, wo er gerade ist", ergänzt Sato.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,15 52,75 +0,8% 0,40 -2,8% Brent/ICE 55,56 55,08 +0,9% 0,48 -2,1%

Die Ölpreise sanken nach neuen Lagerbestandsdaten, die deutlich gestiegene Vorräte an Rohöl wie auch Benzin zeigten. WTI gab um 0,7 Prozent nach auf 52,81 Dollar. Am Morgen stützt der etwas zur Schwäche neigende Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.198,64 1.200,54 -0,2% -1,90 +4,1% Silber (Spot) 16,94 16,99 -0,3% -0,05 +6,4% Platin (Spot) 984,25 981,00 +0,3% +3,25 +8,9% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +8,5%

Angesichts der Rekordjagd am Aktienmarkt wurde das Gold vernachlässigt. Es litt zudem darunter, dass am Anleihemarkt die Renditen kräftig anzogen, womit das zinslos gehaltene Edelmetall an Attraktivität verlor. Der Preis für die Feinunze sank um 0,8 Prozent auf 1.199 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

BREXIT

Die britische Regierung will am Donnerstag ihren Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament einbringen.

GRIECHENLAND

Die Eurozone hofft vor März auf Klarheit über die Teilnahme des IWF am Hilfsprogramm für Griechenland. "Im März beginnt eine sehr lange politische Saison", sagte ein hochrangiger Vertreter der Eurozone mit Blick auf die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Deshalb sei der Februar "realistischerweise der Zeitpunkt, bis zu dem politische Vereinbarungen gebraucht werden."

POLITIK ITALIEN

Das italienisches Verfassungsgericht hat das umstrittene Wahlrecht teilweise für ungültig erklärt, was den Weg für vorgezogene Neuwahlen ebnen könnte.

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angeordnet. Trump unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes Dekret. Durch den Grenzwall sollen die illegale Einwanderung und der Drogenhandel eingedämmt werden. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat dem Entschluss der US-Regierung zum Bau einer Grenzmauer verurteilt.

Trump hat mit Äußerungen über den Nutzen von Folter als Verhörmethode für Irritationen gesorgt. In einem Interview sagte Trump, er denke, dass Waterboarding und andere umstrittene Verhörtechniken funktionierten. Er würde jedoch eine mögliche Wiedereinführung solcher Methoden von den Meinungen von Verteidigungsminister James Mattis und CIA-Chef Mike Pompeo abhängig machen.

Trump erwägt offenbar, die US-Finanzbeiträge an die Vereinten Nationen drastisch zu kürzen.

AUTOMOBILINDUSTRIE

Das Wachstum auf dem internationalen Automarkt wird sich im laufenden Jahr abkühlen. Der Verband der Automobilindustrie VDA rechnet 2017 mit einem Zuwachs des Pkw-Weltmarktes von 3 Prozent auf knapp 85 Millionen Fahrzeuge. Vergangenes Jahr lag der Zuwachs noch bei 6 Prozent.

KONTRON

Finanzvorstand Thomas Riegler legt sein Vorstandsmandat zum 31. Januar nieder. Riegler amtierte damit nur ein knappes halbes Jahr. Kontron hatte Ende Juli nach schwachen Geschäftszahlen den Vorstand ausgewechselt und im Zuge dessen auch Riegler, der seit März 2016 den Finanzbereich interimistisch leitete, in den Vorstand bestellt. Die Leitung des Finanzressort soll nun interimistisch von Stefan Franke übernommen werden, der seit knapp drei Jahren bei Kontron als Head of Finance tätig ist.

SOFTWARE AG

hat das vergangene Jahr unerwartet schwach abgeschlossen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen unter den Prognosen und zumindest das Ergebnis auch unter den Vorjahreswerten. Dennoch sprach der Softwarekonzern von einem "Rekordquartal."

GENERALI

trennt sich von seinem Finanzvorstand. Alberto Minali verlässt das Unternehmen. Seine Nachfolge soll der derzeitige Head of Corporate Finance, Luigi Lubelli, antreten. Die Personalie kommt zu einer Zeit, da Generali wegen einer möglichen Übernahmeofferte der italienischen Bank Intesa Sanpaolo im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

hat Anleihen im Volumen von 7 Milliarden Euro begeben, die von der italienischen Regierung garantiert werden. Die Bank begab eine Anleihe im Volumen von 3 Milliarden Euro, die am 20. Januar 2018 fällig wird und mit 0,5 Prozent verzinst wird. Die zweite Anleihe über 4 Milliarden Euro und Fälligkeit am 25. Januar 2020 ist mit einem Kupon von 0,75 Prozent ausgestattet.

APPLE/QUALCOMM

Apple hat in China zwei Klagen gegen Qualcomm eingereicht. Damit weitet Apple den Rechtsstreit mit seinem jahrelangen Chipzulieferer auf den weltgrößten Smartphone-Markt aus.

QUALCOMM

Der Halbleiterkonzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal des laufenden Geschäftsjahres nur noch etwa halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Grund dafür sind Belastungen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Kartellvergehen in Südkorea. Der Umsatz legte um 4 Prozent zu.

AT&T

Der US-Telekomkonzern hat im vierten Quartal trotz geringerer Umsätze auf bereinigter Basis etwas mehr verdient.

EBAY

hat im vierten Quartal dank eines starken Weihnachtsgeschäfts mehr umgesetzt. Auch die Neugestaltung der Ebay-Webseite scheint sich ausgezahlt zu haben. Dank eines hohen Steuervorteils sprang der Nettogewinn. Der bereinigte Gewinn und der Umsatz trafen die Konsensschätzung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 01:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.