Von Anna Wilde Mathews

NEW YORK (Dow Jones)--Fresenius Medical Care (FMC) und andere Dialyseunternehmen in den USA können im Streit um Beitragsunterstützungen für Dialysepatienten aufatmen: Die Verordnung, die Wohltätigkeitsorganisationen wie dem American Kidney Fund die Bezuschussung von Zusatzversicherungen von Dialyse-Patienten untersagen würde, wurde vom zuständigen Bundesrichter in Sherman im US-Bundesstaat Texas bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt.

Ursprünglich hätte diese Verordnung am 13. Januar in Kraft treten sollen. Richter Amos Mazzant hatte die Verordnung damals aber bereits per einstweiliger Verfügung für zunächst zwei Wochen außer Kraft gesetzt. Nun kann der von Fresenius Medical Care North America und anderen Dialyseunternehmen wie DaVita angestrengte Prozess gegen die Verordnung zunächst einmal seinen Gang nehmen. Die Unternehmen hatten zusammen mit Patientenvertretern gegen die Verordnung geklagt mit dem Ziel, ihr Inkrafttreten zu verhindern.

Die Position der Trump-Administration in dieser Angelegenheit ist bislang unklar. Richter Mazzant gab jedoch zu verstehen, dass die Verordnung in seinen Augen "willkürlich" ist, und die Chancen der Kläger auf einen Sieg vor Gericht damit nicht schlecht stehen. Die Verordnung der Behörde Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) zielt auf Unterstützungsprogramme, die Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz bei der Finanzierung ihrer Krankenkassenbeiträge helfen.

FMC hatte bereits Anfang des Monats mitgeteilt, dass aus einem Inkrafttreten der Verordnung erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft des DAX-Konzerns resultieren könnten. Wenn keine Zuschüsse mehr für Zusatzversicherungen bezahlt werden dürfen, bekommen die Patienten nur noch eine Basisversorgung und FMC in Folge weniger Geld für die Dialyse-Behandlungen. Nach Aussage von FMC wären davon zwischen 700 und 2.000 eigene Patienten in den USA betroffen.

January 26, 2017 01:46 ET (06:46 GMT)

