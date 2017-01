NEW YORK (Dow Jones)--Johnson & Johnson kommt jetzt doch beim schweizerischen Biopharmakonzern Actelion zum Zuge. Die Übernahme lässt sich der US-Gesundheitskonzern 30 Milliarden US-Dollar kosten. Je Aktie erhalten Actelion-Anteilseigner den Angaben zufolge 280 Dollar in bar.

Johnson & Johnson hatte Actelion erstmals Ende November umworben, dann aber einen Rückzieher gemacht - der Kaufpreis soll letztlich zu hoch gewesen sein. Ein Angebotspreis war damals aber nicht bekannt geworden. Mitte Dezember nahmen die beiden Unternehmen dann wieder exklusive Gespräche auf.

Nach Abschluss der nun doch geplanten Transaktion, der die Boards beider Konzerne zugestimmt haben, sollen die Forschungsaktivitäten der Schweizer in ein eigenständiges Unternehmen abgespalten werden. Es soll in der Schweiz an die Börse gehen. Die Actelion-Aktionäre würden neben dem Bargeld auch je eine Aktie an der neuen Gesellschaft erhalten. An der neuen Firma soll Johnson & Johnson zunächst 16 Prozent halten.

Der Zukauf werde umgehend das bereinigte Ergebnis je Aktie von Johnson & Johnson steigern, hieß es. Wachstum von Umsatz und Gewinn dürften sich beschleunigen.

January 26, 2017

