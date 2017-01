DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest (Mondneujahr) findet an der Börse in Hongkong nur eine verkürzte Sitzung statt. In Schanghai und Südkorea bleiben die Börsen ganz geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Internet-Handelsplattform Ebay hat im vierten Quartal dank eines starken Weihnachtsgeschäfts mehr umgesetzt. Auch die Neugestaltung der Ebay-Webseite scheint sich ausgezahlt zu haben. Der Umsatz stieg um 3,1 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern aus San Jose mitteilte. Dank eines hohen Steuervorteils sprang der Nettogewinn auf 5,94 Milliarden Dollar oder 5,30 Dollar je Aktie, von 477 Millionen oder 0,39 Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt um diesen Sondereffekt verdiente Ebay 0,54 Dollar je Anteil. Der bereinigte Gewinn und der Umsatz trafen die Konsensschätzung der von Thomson Reuters befragten Analysten. Ebay setzt auf die erste Werbekampagne in den USA und Europa seit 2014, die Teil einer Initiative ist, um das Image eines Online-Flohmarktes loszuwerden. Die Handelsplattform will jüngere Käufer anlocken, indem sie betont, dass die Mehrheit der angebotenen Produkte auf der Seite neu sind. Im vierten Quartal hatte die Seite 167 Millionen aktive Nutzer, mehr als im dritten Quartal mit 165 Millionen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 PotashCorp, Ergebnis 4Q, Saskatoon

12:45 Dow Chemical Co, Ergebnis 4Q, Midland

13:00 Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

13:30 Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Peoria

22:00 Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara

22:01 Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q, Mountain View

22:05 Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond

22:05 Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 234.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,9 16:00 Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.297,80 +0,17% Nikkei-225 19.402,39 +1,81% Hang-Seng-Index 23.359,18 +1,35% Kospi 2.076,79 +0,48% Shanghai-Composite 3.155,53 +0,19% S&P/ASX 200 FEIERTAG

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Rekordjagd an der Wall Street sorgt am Donnerstag auch an den Aktienmärkten in Asien für steigende Kurse. Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 20.000 Punkten geklettert und hatte auch über diesem Niveau geschlossen. Aber auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten neue Allzeithochs. Die Rally wird weiter getragen von der Erwartung einer konjunkturfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten. Den deutlichsten Aufschlag wies der Nikkei-225 auf, der um 1,8 Prozent auf 19.402 Punkte zulegte. "Die Zuversicht in Bezug auf die US-Konjunktur steigt", merkt Analyst Andrew Sullivan von Haitong International Securities an. "Die Frage bleibt allerdings, wie stark der Protektionismus diese Entwicklung belasten wird", ergänzt der Teilnehmer. Vor allem Finanzwerte zeigen sich in Asien mit Aufschlägen.

US-NACHBÖRSE

Starke Quartalszahlen haben die Ebay-Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch nach oben katapultiert. Die Aktie stieg bis um 19.59 Uhr Ortszeit um 8,5 Prozent auf 32,81 Dollar. Der Telekomkonzern AT&T hat im vierten Quartal trotz geringerer Umsätze auf bereinigter Basis etwas mehr verdient. Die Aktie stieg nach der Schlussglocke um 0,1 Prozent auf 41,45 Dollar. Dagegen ging es für die Qualcomm-Aktie um 3 Prozent auf 55,18 Dollar nach unten. Der Halbleiter-Konzern hat in seinem ersten Geschäftsquartal des laufenden Geschäftsjahres nur noch etwa halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Grund sind Belastungen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Kartellvergehen in Südkorea. Zudem hat Apple in China zwei Klagen gegen Qualcomm eingereicht und weitet damit den Rechtsstreit mit dem Chipzulieferer aus. Die Mattel-Aktie brach um 10,7 Prozent auf 28,20 Dollar ein. Der Spielzeughersteller vermeldete Gewinn je Aktie und Umsatz für das vierte Quartal unter den Erwartungen des Marktes. Zudem verwies der Barbie-Hersteller auf einem "signifikanten" Rückgang des US-Umsatzes im wichtigen Weihnachtsquartal und rechnet mit "zunehmendem Gegenwind von der Währungsseite".

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.068,51 0,78 155,80 1,55 S&P-500 2.298,37 0,80 18,30 2,66 Nasdaq-Comp. 5.656,34 0,99 55,38 5,08 Nasdaq-100 5.151,47 0,99 50,41 5,92 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 880 Mio 865 Mio Gewinner 1.947 2.234 Verlierer 1.080 793 Unverändert 92 87

Der Dow-Jones-Index hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 20.000 Punkten erklommen. Rund um den Jahreswechsel war er daran mehrfach knapp gescheitert. Getragen von Konjunkturoptimismus und der Erwartung einer wirtschaftsfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten ließ der Dow die psychologisch wichtige Marke deutlich hinter sich. Auch S&P-500 und Nasdaq-Composite erklommen neue Allzeithochs. Händler verwiesen auf erste wirtschaftsfreundliche Entscheidungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der am Dienstag die Wiederaufnahme zweier Pipeline-Projekte genehmigt hatte. Trump mache offenbar ernst mit seinen im Wahlkampf angekündigten Infrastruktur- und Konjunkturmaßnahmen, hieß es. Treibstoff auf dem Weg nach oben für den Dow kam vor allem von Schwergewichten wie den Bankenaktien Goldman Sachs und JP Morgan, von Apple und vor allem Boeing. Boeing übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg um 4,2 Prozent. Die als sehr zyklisch geltende Aktie von Caterpillar gewann 2 Prozent. Insgesamt führten die zyklischen Branchen Banken und Automobil die Gewinnerliste bei den Subindizes an. Seagate schossen um 14 Prozent nach oben. Der Speichermedien-Hersteller hatte einen 80-prozentigen Gewinnanstieg gemeldet, wobei gleichzeitig der Umsatz nicht so stark fiel wie befürchtet.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 5 Jahre 1,98 4,8 1,93 5,6 10 Jahre 2,52 5,4 2,46 7,3 30 Jahre 3,10 5,3 3,05 3,5

Mit der Stärke der Aktienmärkte schwand das Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Staatsanleihen waren nicht gefragt. Stark fallende Kurse ließen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um gut 5 Basispunkte auf 2,52 Prozent steigen. Eine wachsende US-Wirtschaft dürfte sich auch in einer steigenden Inflation niederschlagen, die wiederum die US-Notenbanker mit Zinserhöhungen auf den Plan rufen dürften, so die Überlegung dahinter.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0743 -0,1% 1,0751 1,0727 +2,1% EUR/JPY 122,06 +0,2% 121,82 121,84 -0,7% EUR/GBP 0,8494 -0,2% 0,8507 0,8568 -0,4% GBP/USD 1,2647 +0,1% 1,2636 1,2521 +2,5% USD/JPY 113,60 +0,2% 113,33 113,57 -2,8% USD/KRW 1159,38 -0,3% 1162,54 1165,75 -4,0% USD/CNY 6,8806 -0,0% 6,8836 6,8797 -0,9% USD/CNH 6,8292 +0,0% 6,8263 6,8319 -2,1% USD/HKD 7,7575 +0,0% 7,7574 7,7574 +0,0% AUD/USD 0,7569 -0,1% 0,7573 0,7531 +4,9%

Der Dollar zeigte sich vom Konjunkturoptimismus an den Börsen und steigenden Zinsen wenig beeindruckt. Der Euro handelte zuletzt mit rund 1,0750 Dollar etwas höher als am Vortag. Immer mehr Marktteilnehmer glaubten wegen allmählich anziehender Inflation daran, dass auch die EZB aufgrund des besseren Umfelds bald "tapern" könnte, also allmählich ihre Anleihekäufe zurückfährt, hieß es. Der Dollar wiederum wurde von Befürchtungen gebremst, dass US-Präsident Trump und seine Regierung sich abermals gegen einen starken Greenback aussprechen könnten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,17 52,75 +0,8% 0,42 -2,7% Brent/ICE 55,53 55,08 +0,8% 0,45 -2,2%

Die Ölpreise sanken nach neuen Lagerbestandsdaten, die deutlich gestiegene Vorräte an Rohöl wie auch Benzin zeigten. WTI gab um 0,7 Prozent nach auf 52,81 Dollar. Am Morgen stützt der etwas zur Schwäche neigende Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,73 1.200,54 -0,3% -3,81 +3,9% Silber (Spot) 16,90 16,99 -0,5% -0,09 +6,1% Platin (Spot) 982,15 981,00 +0,1% +1,15 +8,7% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +8,6%

Angesichts der Rekordjagd am Aktienmarkt wurde das Gold vernachlässigt. Es litt zudem darunter, dass am Anleihemarkt die Renditen kräftig anzogen, womit das zinslos gehaltene Edelmetall an Attraktivität verlor. Der Preis für die Feinunze sank um 0,8 Prozent auf 1.199 Dollar. In Asien baute das Edelmetall das Minus noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BREXIT

Die britische Regierung will am Donnerstag ihren Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament einbringen.

POLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angeordnet. Trump unterzeichnete am Mittwoch ein entsprechendes Dekret.

AT&T

hat im vierten Quartal trotz geringerer Umsätze auf bereinigter Basis etwas mehr verdient. Der unbereinigte Nettogewinn sank dagegen auf 2,4 Milliarden US-Dollar von 4,0 Milliarden. Das Ergebnis je Aktie sank auf 0,39 Dollar von 0,65 Dollar. Bereinigt verdiente AT&T 0,66 Dollar und damit 3 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank auf 41,8 Milliarden von 42,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 0,66 US-Dollar und einem Umsatz von 42,04 Milliarden Dollar gerechnet.

JP MORGAN

JP Morgan hat einen prestigeträchtigen Auftrag beim Vermögensverwalter Blackrock ergattert. JP Morgan wird künftig Vermögenswerte im Wert von über 1 Billion US-Dollar für Blackrock verwalten. Bisher fungierte der US-Rivale State Street als Depotbank für diese Blackrock-Assets.

QUALCOMM

hat in seinem ersten Geschäftsquartal nur noch etwa halb so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Grund sind Belastungen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Kartellvergehen in Südkorea. Während der Umsatz um 4 Prozent auf knapp 6 Milliarden US-Dollar zulegte, brach der Nettogewinn von 1,498 Milliarden auf 682 Millionen Dollar ein. Je Aktie verdiente Qualcomm 0,46 Dollar. Analysten hatten mit 1,18 Dollar einen Anstieg erwartet. Das Auftaktquartal endete am 25. Dezember. In den Zahlen enthalten sei eine Belastung von 868 Million Dollar im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Südkorea, teilte Qualcomm mit.

APPLE/QUALCOMM

Apple hat in China zwei Klagen gegen Qualcomm eingereicht. Damit weitet Apple den Rechtsstreit mit seinem jahrelangen Chipzulieferer auf den weltgrößten Smartphone-Markt aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

