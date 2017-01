Auch zum Schweizer Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung stabil. Am Morgen notiert der Euro auf 1,0741 nach 1,0738 USD am Vorabend bzw. auf 1,0742 nach 1,0743 CHF. Der Dollar zum Franken bewegt sich weiter im Bereich der Parität. Eine allgemein starke Kauflaune an den Finanzmärkten habe den Euro gestützt, hiess es ...

