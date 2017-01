Medienmitteilung - Communiqué de presse - Media release

Valora übernimmt jungen & aufstrebenden Laugenbackwaren Produzent in den USA

Die Valora Gruppe treibt ihre internationale Expansion weiter voran und übernimmt die amerikanische Firma Pretzel Baron. Damit baut Valora das stark wachsende B2B-Geschäft mit einer eigenen Produktionsstätte in den USA weiter aus und stärkt ihre Marktstellung als einer der führenden Produzenten von Laugengebäck.

Bisher wurden die USA aus den bestehenden Produktionsbetrieben von Ditsch in Oranienbaum (DE) und Mainz (DE) beliefert. Mit der Übernahme von Pretzel Baron kann Valora nun direkt vor Ort in den USA produzieren und ist mit ihren Produkten näher bei den Kunden und Vertriebspartnern.

"Der Kauf von Pretzel Baron ist ein Meilenstein für Valora und erlaubt es uns, ab sofort im amerikanischen Markt präsenter zu sein", erklärt Michael Mueller, CEO von Valora. "Mit dieser Übernahme können wir den wachsenden amerikanischen Laugenmarkt noch besser erschliessen und unsere Marktposition ausbauen."

Pretzel Baron ist ein aufstrebender Produzent von Tiefkühl- Laugenbackwaren mit einer eigenen, ausbaubaren Produktionsstätte in der Nähe von Cincinnati, Ohio. Die Produktion umfasst heute eine Produktionslinie und produziert eine typische "Deutsche Brezel" auf sehr hohem Qualitätsniveau und passt deshalb äusserst gut zu Ditsch/Brezelkönig. Für das Jahr 2017 wird mit einem Umsatz im mittleren einstelligen Millionenbereich gerechnet. Gründer und Besitzer Gary Gottenbusch wird weiterhin die Geschicke des Unternehmens als Geschäftsführer leiten und durch den engen Knowhow- und Technologie-Austausch mit Ditsch/Brezelkönig wichtige Wachstums-impulse setzen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

