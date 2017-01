Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Jahresanfang verbessert: Der Konsumklima-Gesamtindikator prognostiziert für Februar 10,2 Punkte nach 9,9 Zählern im Januar, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag mit. Mit dem dritten Anstieg in Folge setzt das Konsumklima seinen moderaten Aufwärtstrend fort.

Die Konjunkturaussichten hellen sich weiter auf. Der Indikator legt zum vierten Mal in Folge zu: Nach einem Plus von 5,2 Punkten steigt die Konjunkturstimmung auf 21,6 Zähler, teilte die GfK weiter mit. Die Einkommenserwartung legt zu Jahresbeginn moderat zu: Der Indikator gewinnt 2,7 Punkte hinzu und weist nun 58,3 Zähler auf. Im Vorjahresvergleich liegt die Einkommensstimmung um gut elf Zähler höher.

Die Anschaffungsneigung legt spürbar zu: Der Indikator gewinnt 9,6 Zähler hinzu und klettert auf 57,6 Punkte. Er verbessert damit sein ohnehin schon sehr hohes Niveau, so die GfK.