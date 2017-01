Lausanne - Die jährlich von der Online-Vergleichswebseite bonus.ch durchgeführte Zufriedenheitsumfrage offenbart, dass die Schweizer, genau wie im letzten Jahr, treue Kunden sind. Diese bei über 2500 Personen durchgeführte Umfrage wirft allerdings die Frage auf, ob die von den Anbietern praktizierten Preise gerechtfertigt sind. Wie kann man die konstante Treuerate interpretieren, wohlwissend, dass die Konsumenten mit den Preisen nicht zufrieden sind?

Obwohl fast drei Viertel der befragten Personen der Meinung sind, dass die in der Mobiltelefonie praktizierten Preise nicht gerechtfertigt sind, kann man feststellen, dass mehr als zwei von drei Personen seit mehr als fünf Jahren bei ihrem Anbieter sind. Wie kann man dieses Verhalten erklären? Wie in unserer früheren Umfrage ist es die Angst vor der Veränderung und vor einem Papierkrieg sowie die Wahrnehmung eines gewissen Komforts bei den Kombi-Angeboten, was anscheinend die Konsumenten motiviert, bei dem gleichen Anbieter zu bleiben, auch wenn sie bei einem Anbieterwechsel Geld sparen könnten.

70% der Schweizer geben mehr als CHF 40.- pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...