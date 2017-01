Allschwil - Das Biotechunternehmen Actelion soll vom US-Konzern Johnson&Johnson (J&J) übernommen werden. Der US-Konzern bietet den Aktionären einen Preis von 280 USD je Actelion-Aktie. Das entspricht einem Kaufpreis von 30 Mrd USD. Die Transaktion beinhaltet auch die Abspaltung des vorklinischen Forschungs- und des klinischen Pipeline-Geschäfts von Actelion. Die beiden Unternehmen verhandeln bereits seit dem vergangenen Dezember über eine Übernahme.

Der Angebotspreis entspreche einem Aufschlag von 46% gegenüber dem Durchschnittskurs der Actelion-Aktie an der SIX vor der Voranmeldung des Kaufangebots (191,20 CHF), heisst es in Mitteilungen von Actelion und J&J vom Donnerstag. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion einstimmig zugestimmt.

Das Angebot soll offiziell am 16. Februar veröffentlicht werden, die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 3. März bis zum 30. März. J&J will mindestens 67% aller Actelion-Aktien übernehmen. Die Actelion-Aktionäre sollen an einer ausserordentlichen Generalversammlung über die Fusion befinden können, die im zweiten Quartal ...

