Am 10.01. hatten wir geschrieben: "Rocket Internet: Die Ausgangsposition wird besser! Wo ist die Chance?" Wie gut unsere Trading-Idee vom 09.01. im Express-Service war, konnte man schon am 11.01. sehen. Man musste allerdings auf den Gewinn gut aufpassen, denn es ging an den Folgetagen wieder abwärts. Den zweiten Versuch haben wir am 23. 01. mit dem Titel: "Rocket Internet: Vergessen Sie die möglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...