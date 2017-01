Wir haben seit dem 28.11. mit Facebook mit unseren Einstiegskursen immer richtig gelegen. Der am 28.11. im Express-Service genannten Einstiegskurs wurde nicht erreicht und die Aktie fiel danach wieder ab. Am 05. Januar hatten wir im Express-Service einen Einstiegskurs vorgeschlagen, der ein Treffer war und am 08. Januar hatten wir einen Zielkurs von 133,00 USD bei Facebook beschrieben, der zwar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...