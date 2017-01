Es hat nun doch etwas länger gedauert, als von vielen erwartet, aber nun ist es da: das Übernahmeangebot des US-Konsumgüter- und Pharmariesen Johnson & Johnson (J&J) für das Schweizer Biotechunternehmen Actelion. J&J will für den Hersteller von Lungenmedikamenten 280 Schweizer Franken in bar je Aktie auf den Tisch legen. Das entspricht einer Gesamtsumme von 30 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum letzten Börsenkurs vor Bekanntwerden der Offerte entspricht dies noch einmal einem Aufschlag von 23 Prozent. Gegenüber Anfang November, als die Übernahmespekulationen begannen, wäre dies ein Plus von mehr als 100 Prozent. Wie es in einer Mitteilung heißt, beinhaltet die Transaktion auch die Abspaltung des vorklinischen Forschungs- und des klinischen Pipeline-Geschäfts von Actelion. Die Medikamentenforschung und -entwicklung soll als separate Firma an die Schweizer Börse gebracht werden.

