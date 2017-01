(NEU: GB/Regierung bringt Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament ein)

=== *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q, Darmstadt 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz, München 07:30 SE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar PROGNOSE: 10,0 Punkte zuvor: 9,9 Punkte *** 08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 1H, Isleworth *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London *** 08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam *** 09:00 DE/Bundestag, Regierungserklärung von Bundeswirtschaftsminister Gabriel zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland und Europa, Berlin *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vq/+2,2% gg Vj 11:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungs- wirtschaft (GDV), Jahres-PK, Berlin *** 12:00 LU/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einer Konferenz der Deutschen Börse, Luxemburg 12:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zum Brexit, Frankfurt *** 12:00 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam 12:00 CA/PotashCorp, Ergebnis 4Q, Saskatoon *** 12:45 US/Dow Chemical Co, Ergebnis 4Q, Midland *** 13:00 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Peoria *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 246.000 zuvor: 234.000 *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,9 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +5,2% gg Vm *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** 22:01 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 4Q, Mountain View *** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** - GB/Regierung bringt Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament ein - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen ===

