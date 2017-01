Die Toshiba Tec Corporation (TOKYO:6588) gibt die Verfügbarkeit von Digital Signage-Lösungen, schwerpunktmäßig für Kunden aus der Sport- und Unterhaltungsbranche und dem Einzelhandel in den USA und in Europa, bekannt. Toshiba Tec stattet die Kunden mit sämtlicher Hardware, Software und Service aus, um erstklassiges Digital Signage von einzelnen Bildschirmen bis hin zu großen Stadionanzeigen zu implementieren.

Aufgrund der starken Partnerschaft von Toshiba America Business Solutions mit der Anschutz Entertainment Group (AEG), dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Sport und Live-Entertainment, implementiert Toshiba Tec Digital Signage-Lösungen in mehreren Stadien und Arenen. Die Lösungen wurden an folgenden Veranstaltungsorten in den USA und Europa umgesetzt: STAPLES Center und L.A. Live in Los Angeles, T-Mobile Arena und Toshiba Plaza in Las Vegas, Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Der Einzelhandel nimmt einen bedeutenden Anteil am Digital Signage-Markt ein. Als Weltmarktführer im Bereich POS-Technologie ist Toshiba Tec gut aufgestellt, um auch den weltweiten Kunden einer weiteren Konzerngesellschaft, der Toshiba Global Commerce Solutions, umfassende Digital Signage-Lösungen anzubieten. Digital Signage-Lösungen von Toshiba kommen aktuell in vielfältigen Einzelhandels-umgebungen wie Fachmärkten und Lebensmittelhandlungen zum Einsatz.

Toshiba präsentiert(e) sein neues Digital Signage-Angebot auf zwei der weltweit größten Handelsmessen in den USA und Europa:

NRF (National Retail Federation) Retail's BIG Show (15. bis 17. Januar 2017, Jacob K. Javits Convention Center, New York, USA), Stand-Nr. 2563

EuroShop (5. bis 9. März 2017, Messe Düsseldorf, NRW)

Bitte besuchen Sie Halle 6, Stand-Nr. C41

Das Digital Signage-Angebot von Toshiba wurde im Sinne von "Together Information" entworfen und entwickelt der Vision des Toshiba Tec Geschäftsbereichs Printing Solutions darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Über Toshiba Tec

Die Toshiba Tec Corporation ist ein Unternehmen der Toshiba-Gruppe und ein führender Anbieter von Technologielösungen, die in mehreren Branchen tätig ist, angefangen beim Einzelhandel über Bildung und Unternehmensdienstleistungen bis hin zu Gastgewerbe und Industrieproduktion. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt Toshiba Tec Corporation Unternehmen und Organisationen dabei, die Art und Weise zu verändern, wie sie Informationen entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Bitte besuchen Sie http://www.toshibatec.co.jp/en/

Die globale Webseite finden Sie unter http://www.toshibatec.com/global/

