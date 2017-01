Essen - Obwohl sich die Stimmung der deutschen Unternehmer gemessen mit dem ifo-Geschäftsklimaindikator etwas eingetrübt hat, konnte das die Rentenmärkte nicht stützen, so die Analysten der National-Bank AG.Grundsätzlich sei die leichte Stimmungsverschlechterung auch nicht sonderlich tragisch. Der aktuelle Wert deute nämlich immer noch auf ein ordentliches Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten hin. Da die Erwartungen an den Export sich laut ifo sogar noch leicht verbessert hätten, würden die protektionistischen Anwandlungen des US-Präsidenten (noch) keine Rolle spielen. Ähnlich würden es wohl auch die Finanzmärkte sehen. Die Zurückhaltung, die nach der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten zu verzeichnen gewesen sei, sei aufgegeben worden. Die ersten durchaus wirtschaftsfreundlichen Entscheidungen gepaart mit einer Berichtssaison, die bisher gar nicht schlecht verlaufen sei, würden zur Zuversicht beitragen und die Investoren in riskantere Assetklassen und zwar rund um die Erde treiben.

