München - Für Vontobel ist die Aktie von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Aussage des am 20. Januar 2017 vereidigten US-Präsidenten Donald Trump, in die USA importierte Autos, welche nicht in den USA gefertigt worden seien, mit einem Strafzoll von 35 Prozent zu belegen, habe sich signifikant auf den Kurs der BMW-Aktie ausgewirkt. Nach den Äußerungen Trumps sei der Kurs anschließend um zwischenzeitlich 2,6 Prozent gefallen. Der bayerische Autobauer sei von Trump konkret genannt worden, da BMW bis zum Jahr 2019 für die Dreier-Baureihe seine erste Fabrik im benachbarten Mexiko eröffnen wolle. Dort sollten vor allem Fahrzeuge für den Weltmarkt produziert werden.

