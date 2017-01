Frankfurt - Während Energierohstoffe weiter zulegen konnten, sorgten die Einbußen bei Edel- und Industriemetallen für in Summe schwächere Rohstoffnotierungen im Dezember, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Gemessen am MS RADAR Index ex Agrar habe der Rückgang 2,3 Prozent betragen. Für das Gesamtjahr 2016 verbleibe dennoch ein Zuwachs von erfreulichen 18 Prozent.

