Am Morgen sind die Vorzeichen für den Handelstag freundlich. In Asien präsentieren sich die Märkte mit den starken US-Vorgaben freundlich. Die Futures auf die US-Indizes werden fester gehandelt. Auf dem Parkett wird der DAX zur Eröffnung zunächst im Plus erwartet. Aus charttechnischer Perspektive finden sich die nächsten Zwischenziele auf der Oberseite nun im Bereich um die Marken von 11.870 bzw. 11.880 Punkten sowie in der Folge bei 11.920 Punkten. Übergeordnet rückt bereits die 12.000-Punktemarke ins Visier. Auf der Unterseite könnte ein Gegenschlag der Bären zunächst Ziele bis auf 11.600 Punkte anlaufen.