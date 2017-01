ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Die von der OPEC und einigen Nicht-OPEC-Ländern beschlossenen Produktionskürzungen sind in Kraft getreten. Dagegen werden die USA unter Präsident Trump die Ölförderung wieder ausweiten. Was das kurz- und mittelfristig für den Ölpreis bedeutet, erläutert Eugen Weinberg, Leiter der Rohstoffanalyse der Commerzbank.