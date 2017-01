Von Thomas Rossmann

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street hat am Donnerstag auch an den Aktienmärkten in Asien für steigende Kurse gesorgt. Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 20.000 Punkten geklettert und hatte auch über diesem Niveau geschlossen. Aber auch der S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten neue Allzeithochs. Die Rally wurde weiter getragen von der Erwartung einer konjunkturfreundlichen Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Den stärksten Aufschlag verzeichnete der Nikkei-225, der um 1,8 Prozent auf 19.402 Punkte zulegte. Das Plus in Schanghai fiel mit 0,3 Prozent auf 3.159 Punkte deutlich geringer aus. Ab Freitag bleiben die Börsen in China wegen des Neujahrsfestes für eine Woche geschlossen. Auch in Seoul, wo der Kospi um 0,8 Prozent zulegte, wird zum Wochenausklang nicht gehandelt. Wegen des Nationalfeiertages findet am Donnerstag in Sydney kein Handel statt.

"Die Zuversicht in Bezug auf die US-Konjunktur steigt", merkte Analyst Andrew Sullivan von Haitong International Securities an. "Die Frage bleibt allerdings, wie stark der Protektionismus diese Entwicklung belasten wird."

Finanzwerte mit US-Vorgaben gesucht

Vor allem Finanzwerte zeigten sich in Asien mit deutlichen Aufschlägen, nachdem die Aktien aus dem Sektor am Vortag in den USA kräftig zugelegt hatten. In Japan gewannen die Aktien von Nomura Holdings 4,9 Prozent, und Daiwa Securities Group legten um 3,9 Prozent zu. An der Börse in Hongkong ging es für HSBC um 1,5 Prozent nach oben.

Die Hynix-Aktie kletterte in Seoul um 3,1 Prozent. Der Chip-Hersteller konnte den höchsten Quartalsgewinn in seiner Geschichte vermelden. Der operative Gewinn sprang um 56 Prozent zum Vorjahr nach oben. Zudem seien die Preise für DRAM- und NAND-Chips im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent gestiegen.

Für die Aktie von Fujitsu General ging es in Tokio um 12 Prozent nach unten. Das Unternehmen gab für die vergangenen neun Monate einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Gewinn bekannt. Vor allem der starke Yen machte dem Elektronik-Unternehmen zu schaffen.

"Sicherer Hafen" Gold nicht mehr gefragt

Mit der anhaltenden Rally an den Aktienmärkten stand der "sichere Hafen" Gold nicht mehr in der Gunst der Anleger. Der Goldpreis gab um weitere 0,3 Prozent auf 1.197 Dollar nach und liegt damit wieder unter der Marke von 1.200 Dollar. Am Dienstag hatte der Preis für die Feinunze bei 1.220 Dollar noch ein Jahreshoch markiert.

Der Dollar neigte etwas zur Schwäche. Der Euro notierte bei 1,0739 Dollar, nach 1,0720 Dollar zur gleichen Zeit am Vortag. Im Tageshoch lag der Euro schon bei 1,0766 Dollar. Der Greenback wird laut Marktteilnehmern unter anderem von Befürchtungen gebremst, dass der neue US-Präsident und seine Regierung sich abermals gegen einen starken Dollar aussprechen könnten. Trump hatte zuletzt erklärt, dass der Dollar seiner Meinung nach zu hoch bewertet sei. Daraufhin war die US-Währung unter Druck geraten.

Mit einer Erholung zeigten sich die Ölpreise in Asien. Die jüngsten Lagerdaten hatten einen Aufbau der Bestände gezeigt und die Notierungen belastet. Der leicht nachgebende Dollar half den Preisen für Brent und WTI im asiatischen Handel zu einem moderaten Anstieg. "Im Fokus des Marktes steht derzeit aber vor allem die Umsetzung der Fördermengenbegrenzung der Opec. Hier schaut es danach aus, dass man auf einem guten Weg ist", so Energie-Analyst Nelson Wang von CLSA. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI kletterte um 0,7 Prozent auf 53,13 Dollar, Brent legte um 0,8 Prozent auf 55,51 Dollar zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) FEIERTAG Nikkei-225 (Tokio) 19.402,39 +1,81% +1,51% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.158,90 +0,30% +1,78% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.344,89 +1,28% +4,74% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.054,85 +0,49% +6,04% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.688,05 +0,24% +2,82% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0739 -0,1% 1,0751 1,0727 +2,1% EUR/JPY 122,01 +0,2% 121,82 121,84 -0,8% EUR/GBP 0,8500 -0,1% 0,8507 0,8568 -0,3% GBP/USD 1,2634 -0,0% 1,2636 1,2521 +2,4% USD/JPY 113,61 +0,2% 113,33 113,57 -2,8% USD/KRW 1159,38 -0,3% 1162,54 1165,75 -4,0% USD/CNY 6,8799 -0,1% 6,8836 6,8797 -0,9% USD/CNH 6,8298 +0,0% 6,8263 6,8319 -2,1% USD/HKD 7,7575 +0,0% 7,7574 7,7574 +0,0% AUD/USD 0,7559 -0,2% 0,7573 0,7531 +4,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,13 52,75 +0,7% 0,38 -2,8% Brent/ICE 55,51 55,08 +0,8% 0,43 -2,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.196,83 1.200,54 -0,3% -3,72 +3,9% Silber (Spot) 16,92 16,99 -0,4% -0,07 +6,3% Platin (Spot) 983,65 981,00 +0,3% +2,65 +8,9% Kupfer-Future 2,72 2,71 +0,4% +0,01 +8,6% ===

