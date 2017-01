Zürich - Das UBS Chief Investment Office Wealth Management erwartet für dieses Jahr ein solides Wachstum der Schweizer Wirtschaft, das von mehr Branchen getragen sein dürfte als letztes Jahr. Aufgrund steigender Erdölpreise sollte die Inflation heuer erstmals seit 2014 wieder im positiven Bereich liegen. Dennoch wird die SNB ihre Zinsen weiterhin negativ belassen, da die EZB nicht zu einer Zinserhöhung bereit ist.

Die UBS-Ökonomen rechnen in diesem Jahr mit einem Wachstum des Schweizer Bruttoinlandprodukts von 1,4 Prozent. Das Wirtschaftswachstum dürfte sich damit zwar im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht weiter beschleunigen, es wird aber breiter abgestützt sein. 2016 war die Erholung noch stark von einzelnen Branchen wie der Pharmaindustrie geprägt. In diesem Jahr sollte die Mehrheit der Schweizer Branchen die Anpassung an die neuen Wechselkursrealitäten abgeschlossen haben und wieder zum Wachstum beitragen. Somit sollte auch die Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 3,3 Prozent im letzten Jahr auf 3,2 Prozent in diesem Jahr fallen. Zudem sanken 2016 die Importpreise aufgrund der Frankenaufwertung im Vorjahr sowie des scharfen Rückgangs der Erdölpreise seit Mitte 2014. Beide Effekte werden in diesem Jahr an Kraft verlieren. Die UBS-Ökonomen erwarten daher für das Gesamtjahr eine Inflation von 0,4 Prozent.

EURCHF-Wechselkurs von Geldpolitik abhängig

Die Schweizerische ...

