Von Saabira Chaudhuri

LONDON (Dow Jones)--Der britische Spirituosenhersteller Diageo ist in seinem ersten Geschäftshalbjahr in allen wichtigen Regionen gewachsen. Der Nettogewinn sei um 7 Prozent auf 1,51 Milliarden Pfund Sterling gestiegen, wie der weltgrößte Hersteller hochprozentiger Getränke mitteilte. Wodka wie Smirnoff oder Whiskey wie Johnnie Walker spülten einen operativen Gewinn von 2,07 Milliarden Pfund in die Konzernkassen, ein Anstieg um 29 Prozent. Das Geschäftshalbjahr bei Diageo läuft von Juli bis Dezember.

Der Nettoumsatz stieg um 15 Prozent auf 6,42 Milliarden Pfund, umgerechnet 7,6 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 6,45 Milliarden Pfund allerdings etwas mehr erwartet. In den USA belebte sich das Geschäft wieder etwas. Organisch schafften die Briten hier ein Plus von 3 Prozent. Das Unternehmen bemüht sich seit einiger Zeit, mit einer neuen Strategie und Kostenreduzierungen das Geschäft in dem wichtigen Markt wieder in die Spur zu bringen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2017 02:55 ET (07:55 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.