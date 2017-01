Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Verbraucher lassen sich von Trump nicht verunsichern

Die deutschen Verbraucher lassen sich durch die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump nicht kirre machen. Die Stimmung der Verbraucher verbesserte sich zu Jahresbeginn sogar. Das Konsumklima für Februar legte um 0,3 Punkte auf 10,2 Zähler zu, wie das Marktforschungsinstitut GfK mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 10,0 Punkte erwartet. Grund für die Aufhellung ist eine gestiegene Zuversicht der Verbraucher in höhere Einkommen und optimistische Konjunkturerwartungen.

VDA erwartet 2017 geringeres Wachstum des Pkw-Weltmarktes

Das Wachstum auf dem internationalen Automarkt wird sich im laufenden Jahr abkühlen. Der Verband der Automobilindustrie VDA rechnet 2017 mit einem Zuwachs des Pkw-Weltmarktes von 3 Prozent auf knapp 85 Millionen Fahrzeuge. Das sei aber insgesamt betrachtet "erfreulich", sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann während des Neujahrsempfangs in Berlin. Vergangenes Jahr lag der Zuwachs noch bei 6 Prozent. In der Debatte um Strafzölle in den USA warnte Wissmann vor den Folgen solcher Maßnahmen.

May will am Donnerstag Gesetzentwurf zu EU-Austritt vorlegen

Die britische Regierung will am Donnerstag ihren Gesetzentwurf zum Brexit-Antrag ins Parlament einbringen. Ein Sprecher von Premierministerin Theresa May bestätigte am Mittwoch in London entsprechende Medienberichte. Das Oberste Gericht hatte entschieden, dass das Parlament über den Antrag auf den EU-Austritt abstimmen muss, bevor die Brexit-Verhandlungen beginnen können. May kündigte im Unterhaus an, die Pläne detailliert offenzulegen und eine umfassende Parlamentsdebatte zu ermöglichen.

Italiens Verfassungsgericht ändert Wahlrecht für Abgeordnetenkammer

Das italienische Verfassungsgericht hat die Reform des Wahlrechts für die Abgeordnetenkammer verworfen und damit den Weg für Neuwahlen geebnet. Die Richter entschieden am Mittwoch, dass die Abgeordneten der ersten Kammer des Parlaments wieder ebenso wie der Senat nach dem Verhältniswahlrecht gewählt werden müssen. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung forderten die Oppositionsparteien Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord Neuwahlen.

Mexikos Präsident verurteilt Trumps Dekret zum Mauerbau

Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto hat dem Entschluss der US-Regierung zum Bau einer Grenzmauer verurteilt. "Ich bedauere und verurteile die Entscheidung der Vereinigten Staaten, den Bau der Mauer voranzutreiben, die uns seit Jahren trennt, statt uns zu vereinen", erklärte Peña Nieto in einem über den Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreiteten Video. US-Präsident Donald Trump zuvor per Dekret den Bau einer gigantischen Mauer an der Grenze zu Mexiko angeordnet, um die illegale Einwanderung zu bekämpfen.

Trump-Regierung erwägt offenbar drastische Kürzung von UN-Zahlungen

Die Regierung des neuen US-Präsidenten Donald Trump erwägt offenbar, die US-Finanzbeiträge an die Vereinten Nationen drastisch zu kürzen. Die New York Times berichtete am Mittwoch über einen Entwurf für einen entsprechenden Erlass. Darin ist eine Verringerung der Zahlungen an die UNO um mehr als 40 Prozent anvisiert.

Trump erwägt Wiedereinführung von Foltertechniken bei Verhören

US-Präsident Donald Trump hat mit Äußerungen über den Nutzen von Folter als Verhörmethode für Irritationen gesorgt. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC sagte Trump am Mittwoch, er denke, dass Waterboarding und andere umstrittene Verhörtechniken funktionierten. "Absolut", betonte Trump. Er würde jedoch eine mögliche Wiedereinführung solcher Methoden von den Meinungen von Verteidigungsminister James Mattis und CIA-Chef Mike Pompeo abhängig machen.

New York kündigt Widerstand gegen Trumps Einwanderungspolitik an

Der New Yorker Bürgermeister Bill De Blasio will an seinem Widerstand gegen die Einwanderungspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump festhalten. Er werde gegen die von Trump angekündigten Haushaltskürzungen für Städte kämpfen, die es ablehnen, Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht an die Bundesbehörden auszuliefern, sagte der Demokrat De Blasio. Sollte New York tatsächlich der Geldhahn zugedreht werden, werde er vor Gericht ziehen.

Trump-Gruppe will weitere Hotels in den USA eröffnen

Die Trump-Gruppe will trotz drohender Interessenkonflikte durch den Einzug Donald Trumps als US-Präsident ins Weiße Haus weitere Hotels in den USA eröffnen. "Wir sehen gute Wachstumschancen in den USA für unsere beiden Hotelmarken" Trump und Scion, erklärte Jennifer Rodstrom von Trump Hotels.

Schweiz Dez Handelsbilanz Überschuss 2,7 Mrd CHF

Schweiz Dez Exporte 16,5 Mrd CHF; real +1,3% gg Vj

Schweiz Dez Importe 13,8 Mrd CHF; real -3,1% gg Vj

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt 4,7%

Norwegen Nov Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,8%

Norwegen Okt Arbeitslosenquote bereinigt war 4,8%

Philippinen BIP 4Q +6,6% gg Vorjahr (PROG +6,7%)

Philippinen BIP 4Q +1,7% gg Vorquartal

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +0,4% (PROGNOSE: +0,3%) gg Vorquartal

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +1,3% (PROGNOSE: +1,2%) gg Vorjahr

