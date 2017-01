Heute betrachten wir uns einmal den Chart von Barrick Gold im Vergleich zum Goldpreis selbst (in blau dargestellt). Interessant ist vor allem die Tatsache, dass sich die Goldaktie in Schwächephasen wesentlich schneller nach unten bewegte, aber auch in Stärkephasen dazu neigt, den Goldpreis outzuperformen.

Den vollständigen Artikel lesen ...