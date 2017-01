Von Olga Cotaga

LONDON (Dow Jones)--Höhere Preise und Verkäufe haben dem Konsumgüterkonzern Unilever 2016 zu einem um 4,6 Prozent höheren Vorsteuergewinn verholfen. Sie machten die Probleme in Indien und Brasilien wett, hieß es. In das neue Jahr ist das Unternehmen nach eigenen Angaben langsam gestartet. Im ersten Halbjahr dürften die schwierigen Marktbedingungen anhalten, erwartet der Anbieter von Hellmann's-Mayonnaise, Dove-Seife und Ben & Jerry's-Eiscreme.

Insgesamt erzielte die Unilever plc 2016 einen Vorsteuergewinn von 7,47 Milliarden Euro nach 7,22 Milliarden im Vorjahr. Der Umsatz sank auf 52,71 von 53,27 Milliarden Euro und verfehlte damit die Erwartung der Analysten von 52,83 Milliarden leicht. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie schnitt Unilever mit 1,88 Euro 1 Cent besser ab als vorhergesagt. Der Absatz wuchs um 0,9 Prozent, die Preise stiegen im Schnitt um 2,8 Prozent und damit stärker als von Analysten erwartet.

Meinungen von Marktteilnehmern unterschiedlich

Relativ uneinheitlich sind die Meinungen im Handel zu den Geschäftszahlen von Unilever. Während die aggregierten Kennzahlen wie Umsatz und Gewinn rund im erwarteten Rahmen lägen, führe der Blick in die Details zu unterschiedlichen Ergebnissen. "Zum Beispiel drückt die Reflationierung auf die Einkaufspreise, wirkt sich aber positiv auf das Umsatzwachstum in Währung aus", sagte ein Händler. So sei das operative Umsatzwachstum mit 3,7 Prozent sehr gut ausgefallen und stärker als die Branche, jedoch gingen allein 2,8 Prozentpunkte davon zurück auf Preiserhöhungen. Das Volumenwachstum habe nur bei 0,9 Prozent gelegen.

Stark sei aber die Entwicklung in den Schwellenländern mit plus 6,5 Prozent. Da gleichzeitig der Cashflow stark sei, könnte dies die Aktie treiben. "Allerdings ist der Ausblick wiederum so zurückhaltend, dass diese Einschätzung auch wieder abgebremst werden könnte", so der Händler.

Zu Handelsbeginn verliert die Aktie knapp 4 Prozent.

