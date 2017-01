Ministerpräsident Li Keqiang will zusammen mit Deutschland, Signale der Stabilität an den Weltmarkt senden. Deutsche Firmen beschwerten sich allerdings über zunehmende Marktbarrieren in China. Ein deutlicher Widerspruch.

China betrachtet Deutschland als wichtigen Garanten für Stabilität an den internationalen Finanzmärkten. Das habe Ministerpräsident Li Keqiang in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstrichen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ...

