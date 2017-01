von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag Erst im September besprochen - und schon nach vier Monaten bringt die Aktie von Publity ein Plus von 27,3 Prozent. Die Story wurde zuletzt auch durch gute operative Daten untermauert. Vor allem: In den kommenden Wochen ist mit weiteren Kursgewinnen zu rechnen. Vor wenigen Tagen konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...