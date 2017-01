Trumps Mauerpläne stießen bisher auf einige Kritik. So fordert er, dass Mexiko für den Bau der Grenzmauer vollständig aufkommt. Das wies das Land zurück. Staatschef Enrique Peña Nieto äußert sich nun zu den Plänen.

Der mexikanische Staatschef Enrique Peña Nieto hat die Anordnung zum Bau einer Grenzmauer von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. "Ich bedauere und missbillige die Entscheidung der US-Regierung, den Bau einer Grenze fortzusetzen, die uns seit Jahren mehr teilt als eint", sagte er in einer Fernsehansprache am Mittwochabend (Ortszeit). "Mexiko glaubt nicht an Mauern."

Zuvor hatte Trump per Dekret den Weg zum Bau einer Grenzmauer freigemacht. Die Mauer entlang der 3200 Kilometer langen Grenze zwischen den USA und Mexiko soll illegale Einwanderung und Drogenschmuggel stoppen. Baustart soll schon in einigen Monaten sein. ...

