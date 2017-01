Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat gelassen auf die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz für die SPD reagiert. Er fürchte die Kandidatur des früheren EU-Parlamentspräsidenten, der laut einer neuesten Umfrage in seiner persönlichen Beliebtheit bei den Wählern gleichauf mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) liegt, "überhaupt nicht", betonte Kauder im ARD-Morgenmagazin. "Das ist ein Effekt, den man immer wieder beobachten kann, wenn jemand neu auf die Bühne tritt, dass er eine gewisse Sympathie bekommt."

CDU und CSU müssten unabhängig von dem SPD-Kandidaten mit den Menschen darüber reden, wie sie sich die Zukunft des Landes vorstellten. "Das ist wie im Fußball: Ganz egal, wer kommt, es muss gewonnen werden", betonte der Fraktionsvorsitzende. In den bis zur Wahl im September verbleibenden acht Sitzungswochen im Bundestag werde die Union verfolgen, wie die SPD agiere. "Das schauen wir uns ganz ruhig und gelassen an", kündigte Kauder an. "Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird."

Nach der Entscheidung für Schulz als Kanzlerkandidaten der SPD zeigte sich unterdessen die FDP trotz des geplanten Wechsels an der SPD-Spitze sehr skeptisch gegenüber einem möglichen Bündnis mit SPD und Grünen nach der Bundestagswahl. "Martin Schulz ist innenpolitisch eine Black Box", sagte FDP-Chef Christian Lindner der Bild-Zeitung. "Ich bezweifle, ob mit ihm der Schwenk zurück zur Agenda 2010 kommt." Die FDP mache Koalitionen an Inhalten fest, betonte Lindner.

January 26, 2017

