Bern - Das Porto zum Versenden von Briefen dürfte per 2019 teurer werden. Dies stellte Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller in einem Interview in Aussicht. Zudem verteidigte er den eingeschlagenen Weg mit den Agenturen als unumgänglich.

Beim Briefporto werde es mittel- bis langfristig zu Preiserhöhungen kommen, sagte Schwaller in Interviews mit den Tageszeitungen "Tages-Anzeiger/Bund" und "La Liberté".

Weil die Abmachungen mit dem Preisüberwacher ausliefen, müsse diese Diskussion bald geführt werden. "Mein Ziel wäre es, dass wir per 2019 die Porti anheben können", sagte Schwaller.

Schwaller verteidigt Agenturen

Der Post-Verwaltungsratspräsident verteidigte die Schliessung weiterer Poststellen sowie die Umwandlung in Agenturen. "Den Umwandlungsprozess können wir nicht anhalten", sagte er. Die Politik müsse aufpassen, dass nicht zusätzliche Auflagen die Entwicklungsmöglichkeiten zu stark einschränkten, sagte er zur Kritik, dass Agenturen kein vollwertiger Ersatz seien.

Bis 2020 will die Post bekanntlich die Zahl der traditionellen Poststellen auf 800 ...

