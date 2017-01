Nichts Neues seitens des Unternehmens, aber viel Bewegung in der Aktie. Kein Wunder, bei dieser Volatilität. Was stark steigt, kann auch stark fallen, eine Plattitüde, die aber bei marktengen Aktien nun einmal zutrifft. Medigene (ISIN DE000A1X3W00) hatte sich, gerade erst am 19. Dezember wieder in den TecDAX aufgestiegen, wochenlang an der Spitze der Gewinnerliste festgesetzt, dann kam die Korrektur. Jetzt könnte sie enden und ein neuer Aufwärtsschub anstehen - wenn heute alles passt.

Der im Chart hervorgehobene "Abendstern" hatte vor zwei Wochen einen kräftigen Rücksetzer eingeleitet, der die Aktie Anfang der Woche unter die doppelte Leitlinie der Rallye aus Dezember-Aufwärtstrendlinie und 20-Tage-Linie drückte. Das hatte den Weg in Richtung der mittelfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...