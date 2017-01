Linz - Die Ungarische Notenbank (MNB) tagte am Dienstag, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie erwartet sei der Leitzins unverändert bei 0,90% geblieben. Da die Währungshüter ein Erreichen ihres Inflationsziels nicht vor 2018 erwarten würden, könnte die Geldpolitik in den nächsten Monaten, wenn nötig, noch expansiver werden. Im Gegensatz dazu zeige sich der tschechische Präsident Milos Zeman sehr optimistisch. Aufgrund der derzeit positiven Entwicklung der Wirtschaftslage, sehe er keinen Grund, die Wechselkursuntergrenze länger als bis Mitte 2017 zu halten. (26.01.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...