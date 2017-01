Das Hamburger Unternehmen SinnerSchrader (ISIN: DE0005141907) lädt seine Aktionäre zur Hauptversammlung am Donnerstag nach Hamburg. SinnerSchrader will eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie ausschütten. 2016 wurde eine Dividende von 0,12 Euro je Aktie ausgeschüttet. Damit wird die Dividende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...